Medewerker Witte Huis neemt ontslag na bedreigen journalist

Een naaste medewerker van de Amerikaanse president Joe Biden heeft ontslag genomen, nadat hij een journalist van Politico had bedreigd. In een verklaring zegt TJ Ducklo, die een van de woordvoerders is van het Witte Huis, dat hij spijt heeft van zijn daden. Het Witte Huis heeft laten weten zijn ontslag te accepteren.

Ducklo zou in een telefoongesprek tegen journalist Tara Palmeri hebben gezegd dat hij haar ‘kapot zou maken”. Ook zou hij kleinerende en vrouwonvriendelijke opmerkingen hebben gemaakt tegen Palmeri, die onlangs een verhaal schreef over de relatie van Ducklo met een journalist van Axios, Alexi McCammond.

‘Ik heb dingen gezegd die geen enkele vrouw van wie dan ook hoeft aan te horen, zeker in een situatie waarbij ze gewoon haar werk deed. Het was een taalgebruik dat weerzinwekkend, respectloos en onacceptabel was”, aldus Ducklo in zijn verklaring. Eerder deze week werd al bekend dat de communicatiemedewerker voor een week was geschorst vanwege dezelfde kwestie.

President Joe Biden heeft eerder gezegd dat hij hard optreedt tegen medewerkers van hem die anderen kleineren. ‘Als ik hoor dat je iemand niet met respect behandelt of iemand kleineert, dan ontsla ik je op staande voet”, aldus Biden kort na zijn inauguratie tegen zijn personeel.