Historisch groot aantal ‘overlopers’ bij stemming over Trump

Het aantal Republikeinen dat voor de veroordeling stemde van Donald Trump, is ongekend groot in vergelijking met eerdere impeachmentprocessen. Dat schrijven Amerikaanse media, die concluderen dat nooit eerder zo’n groot aantal senatoren een partijgenoot afviel bij zo’n stemming.

Trump behoort tot de kleine groep van presidenten tegen wie een afzettingsprocedure in het parlement is ingesteld. De Democraat Andrew Johnson kon bij zijn impeachmentproces in 1868 rekenen op de steun van alle senatoren van zijn partij. Dat was bij het proces van Bill Clinton in 1999 niet anders. Geen enkele Democratische senator stemde mee met de Republikeinen.

De eerste senator die partij koos tegen een president uit zijn eigen partij, was voormalig Republikeins presidentskandidaat Mitt Romney. Die stemde vorig jaar mee met de Democraten bij het eerste impeachmentproces van Trump. Dit keer stemden zeven Republikeinen voor het veroordelen van Trump, onder wie ook Romney.

Trump had vorige maand na de bestorming van het parlement ook vanuit zijn eigen partij veel kritiek gekregen. Hij kreeg het verwijt zijn achterban te hebben opgehitst. Toch stemden ook sommige kritische Republikeinen voor vrijspraak. Zij betoogden dat de Senaat niet bevoegd is om een voormalige president te berechten. Dat was ook nooit eerder voorgekomen.