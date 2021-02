Pelosi hekelt ‘laffe Republikeinen’ na vrijspraak Trump

‘Wat we vandaag zagen in de Senaat was een groep laffe Republikeinen”, zei Pelosi tegen de pers. Ze verweet de medestanders van Trump in de Senaat dat ze weinig respect toonden voor hun eigen instelling, die op 6 januari werd bestormd door aanhangers van de toenmalige president. Pelosi bracht in herinnering dat relschoppers scandeerden dat vicepresident Mike Pence opgehangen moest worden.

‘Ze wuiven het gewoon weg. En waarom? Misschien kunnen ze geen andere baan krijgen”, klaagde de Democrate. Vooral de Republikeinse fractievoorzitter in de Senaat moest het ontgelden. Mitch McConnell heeft Trump bekritiseerd, maar stemde toch voor vrijspraak. Hij zou in een brief aan partijgenoten hebben betoogd dat de Senaat niet bevoegd is om een oud-president te vervolgen.

De Democrate wees erop dat haar Huis van Afgevaardigden de aanklacht tegen Trump al op 12 januari goedkeurde. McConnell voelde er destijds niets voor om meteen de Senaat bijeen te roepen zodat daar een proces gehouden kon worden in de laatste dagen van het presidentschap van Trump. Het ergerde Pelosi dat de Republikeinse fractieleider later betoogde dat het te laat was om de oud-president nog te berechten.