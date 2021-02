Trump: impeachment was volgende fase in heksenjacht

Voormalig president Donald Trump noemt in een verklaring het proces tegen hem in de Senaat ‘een andere fase in de grootste heksenjacht in de geschiedenis van ons land”. Zijn statement kwam kort nadat er geen tweederdemeerderheid bleek te zijn om hem te veroordelen voor de rol die hij zou hebben gespeeld bij de bestorming van het Capitool op 6 januari.

‘Het is een triest commentaar op onze tijd dat een politieke partij in Amerika een vrijkaart krijgt om de rechtsstaat te kleineren, wetshandhavers te belasteren, meutes toe te juichen, oproerkraaiers vrij te spreken en gerechtigheid te veranderen in een instrument van politieke wraak”, aldus Trump.