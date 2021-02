Blokker kampte met datalek, gegevens klanten maandenlang openbaar

Eind oktober is de website van Blokker vernieuwd en het lek is waarschijnlijk toen ontstaan. Het was daarna eenvoudig om de bestellingen, de naam, het adres en het telefoonnummer van klanten in te zien. Volgens Opgelicht?! ging het om de gegevens van ruim 720.000 bestellingen. Blokker kon dat zaterdagochtend nog niet bevestigen.

Blokker is door Opgelicht?! op het lek gewezen. Het bedrijf heeft daarna aanpassingen doorgevoerd en heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.