‘Looptijd leningen wordt steeds korter’

De gemiddelde looptijd van leningen wordt de laatste jaren steeds korter, merkt prijsvergelijker Pricewise. De standaard looptijd van vijf jaar wordt steeds minder gangbaar. Volgens Pricewise kijken kredietverstrekkers tegenwoordig beter welke looptijd bij welk leendoel past. Dat is een positieve ontwikkeling vindt de prijsvergelijker, want bij een kortere looptijd zijn consumenten minder geld kwijt aan rente.

In 2019 had nog 36 procent van de leningen die via Pricewise werd afgesloten een looptijd van vijf jaar. Vorig jaar was het aandeel van die relatief lange leningen nog 27 procent. Tegelijkertijd nam het aantal afgesloten leningen juist met 17 procent toe en werden er veel leningen afgesloten voor verbouwingen. Vanwege het relatief grote bedrag worden leningen met dat doel juist wel vaak over meerdere jaren uitgesmeerd.

Voor verbouwingen lenen Nederlanders gemiddeld 19.000 euro. Vier op de tien consumenten lenen dat geld van hun bank, een kwart gaat naar een andere kredietverstrekker.

Verreweg de meeste afgesloten leningen gaan om een lager bedrag. Twee derde van alle leningen die vorig jaar via Pricewise werden afgesloten hadden een leensom van tussen de 5000 en 10.000 euro.