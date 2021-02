Buurtwachten Myanmar dwarsbomen aanhoudingen activisten

Het verzet van Myanmarese burgers tegen de militaire staatsgreep in hun land is zaterdag verder geïntensiveerd toen spontaan gevormde burgerwachtgroepen de arrestaties van anti-coupactivisten dwarsboomden. De Verenigde Naties herhaalden hun eis dat Aung San Suu Kyi, de door het leger afgezette leidster van de burgerregering, onmiddellijk wordt vrijgelaten.

Sinds het leger begin deze maand een voorlopig einde maakte aan de lange transitie naar democratie van het Zuidoost-Aziatische land, wordt er massaal gedemonstreerd tegen de militaire staatsgreep. Het leger heeft het aantal arrestaties van tegenstanders van de militaire junta stevig opgevoerd. Onder anderen tal van dokters, ambtenaren en anderen die aan stakingen meedoen worden opgepakt.

Na geruchten dat de politie nog een arrestatiegolf aan het voorbereiden was, besloten vele burgers zich niet aan de door het regime ingestelde avondklok te houden en verzamelden zij zich op straat. Een groep verzamelde zich rond het ziekenhuis in de stad Pathein na geruchten dat een lokaal populaire arts zou worden opgepakt. Daarbij deden de betogers een boeddhistisch gebed om de arts van het kwaad te beschermen.

Potten en pannen

In Yangon, de grootste stad van het land en de voormalige hoofdstad, werden spontaan groepen burgerwachten gevormd. Door op potten en pannen te slaan lieten ze anderen weten dat ze zich rond bepaalde gebouwen moesten verzamelen. ‘We wisten niet wie er gearresteerd gaat worden, maar we hoorden het geluid”, zegt een betoogster uit het noorden van de stad. ‘We besloten ons bij de buren aan te sluiten. Zelfs als ze schieten, zijn we niet bang.’

Volgens een mensenrechtenorganisatie die politieke arrestaties bijhoudt zijn er sinds het begin van de staatsgreep vorige week meer dan 320 personen in Myanmar gearresteerd. In een spoedsessie riep de VN-Mensenrechtenraad de militaire junta op om alle ‘willekeurig gedetineerde’ personen vrij te laten en de macht weer over te dragen aan de democratisch gekozen burgerregering van Aung San Suu Kyi.