Zuiden viert carnaval noodgedwongen thuis

Corona maakt het vieren van carnaval op straat en in de kroeg dit jaar onmogelijk. Noodgedwongen blijven carnavalsvierders thuis, waar ze hooguit één gast per dag mogen binnenlaten. Buiten op straat heerst immers een samenscholingsverbod. Dit jaar geen polonaise in de Brabantse straten of kroegen, en in Limburg geen Zaate Hermeniekes op straat of sjoenkele (samen meedeinen met de muziek) in de caféekes.