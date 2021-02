Disney daalt na onverwachte winst op lichtgroen Wall Street

Entertainmentconcern Disney werd vrijdag 1,7 procent lager gezet op Wall Street. Het bedrijf had een dag eerder een onverwachte winst in het slotkwartaal van 2020 laten zien. Bovendien groeiden de verschillende streamingdiensten van het bedrijf, zoals Disney+, ESPN+ en Hulu, zeer snel. Verschillende analisten menen dat de sterk gestegen aantallen streamingabonnees al in de prijs van het aandeel verwerkt waren.

De grote beursgraadmeters op Wall Street eindigden wel in het groen. De Dow-Jonesindex steeg 0,1 procent tot 31.458,40 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,5 procent tot 3934,83 punten en ook techbeurs Nasdaq dikte 0,5 procent aan, tot 14.095,47 punten.

Behalve Disney kwam reisboekingssite Expedia ook met cijfers, die nog lager uitvielen dan werd verwacht. Expedia, dat zwaar te lijden heeft van de vele reisbeperkingen die er wereldwijd gelden vanwege het coronavirus, werd 2,3 procent lager gezet.

Trivago

Hotelboekingssite Trivago schoot daarentegen 23,6 procent omhoog en stond gedurende de dag nog veel hoger. In januari werd het aandeel ook al eens ruim 50 procent meer waard tijdens één handelsdag, wat toen mogelijk te maken had met Reddit-beleggers die massaal aandelen kochten.

Chipmaker Nvidia leverde 1,9 procent in. Diverse andere techbedrijven zoals Google, Microsoft en Broadcomm hebben volgens persbureau Bloomberg hun bezwaren tegen de overname van chipontwerper Arm door Nvidia kenbaar gemaakt bij toezichthouder FTC.

CureVac

Vaccinmaker CureVac steeg 2,1 procent nadat bekend was geworden dat het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) de vroege resultaten van zijn vaccintests al bekijkt. Ook branchegenoten Moderna (plus 0,2 procent) en Pfizer (plus 0,8 procent) waren in het nieuws. De Verenigde Staten kopen bij beide bedrijven nog eens 100 miljoen extra vaccins.

Amerikaanse olie werd 2,3 procent meer waard op 59,61 dollar per vat. Brent-olie werd 2,4 procent duurder en kostte 62,58 dollar per vat.

De euro was 1,2120 dollar waard. Bij het slot van de Europese beurzen was dat nog 1,2127 dollar.