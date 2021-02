‘Google, Microsoft en Qualcomm tegen overname chipbedrijf Arm’

Grote techbedrijven als Google, Microsoft en chipmaker Qualcomm hebben zich tegen de overname van chipontwerper Arm door chipmaker Nvidia gekeerd, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De ondernemingen menen dat die overname schadelijk is voor de concurrentie op het gebied van chips, gaven ze bij de Amerikaanse toezichthouder FTC aan. Die is een diepgaand onderzoek begonnen en vroeg om reacties uit de markt.

Arm ontwerpt chips volgens zijn eigen systeem. Als andere chipbouwers die chipontwerpen willen gebruiken, kunnen ze een licentie nemen. Dat doen vrijwel alle chipmakers en Arm-chips zijn de standaard in de mobiele telefonie. Ook is het mogelijk om een licentie te nemen en vervolgens zelf chips te ontwerpen die gebruikmaken van de infrastructuur van Arm. Dat doet bijvoorbeeld Apple, dat die chips in iPhones en iPads stopt, maar ook begonnen is met de omschakeling naar Arm-chips voor zijn laptops en desktopcomputers.

Door de overname krijgt chipmaker Nvidia mogelijk voordelen ten opzichte van andere Arm-klanten, vrezen de andere techbedrijven. Zo zou Nvidia de toegang van andere bedrijven tot Arm-technologie kunnen beperken of de prijzen omhoog kunnen gooien. Nvidia brengt daartegenin dat de overnameprijs van rond de 40 miljard dollar betekent dat het bedrijf zo veel mogelijk klanten voor Arm moet behouden.

De overname van Arm, dat nu nog in handen is van de Japanse investeerder en telecombedrijf SoftBank, wordt niet alleen in de VS onderzocht. Ook in het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en China kijken toezichthouders of ze de overname wel willen goedkeuren.