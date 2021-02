Ook president Biden wil klokkenluider Assange berechten

De regering van de Amerikaanse president Biden wil WikiLeaks-oprichter Julian Assange berechten en is daarom bij een Britse rechtbank in beroep gegaan tegen het besluit om hem niet uit te leveren.

Op 4 januari oordeelde de rechtbank dat de 49-jarige Assange niet hoeft te worden uitgeleverd aan de VS. Twee dagen later werd besloten dat hij wel voorlopig in de gevangenis moet blijven. De VS zeiden direct in beroep te gaan tegen de uitspraak, maar toen was Donald Trump nog de president. Nu blijkt dat ook zijn opvolger Biden Assange wil laten berechten.

Assange wordt in de VS verdacht van het publiceren van militaire geheime documenten op zijn klokkenluiderswebsite WikiLeaks. Hij kan 175 jaar celstraf krijgen in de VS.

Volgens Assange was de publicatie van de geheime documenten niet strafbaar, omdat media beschermd zijn om dit soort documenten openbaar te maken.