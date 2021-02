Advocaten Trump beginnen aan verdediging in impeachmentproces

Trump staat terecht, omdat hij volgens de Democraten zijn achterban heeft opgehitst, wat uiteindelijk leidde tot de bestorming van het Capitool op 6 januari. Zijn advocaten noemen het proces ‘politieke wraak’ en ‘ongrondwettelijk”.

De advocaten hebben al laten weten dat de verdediging vooral is gebaseerd op het argument dat wat Trump zei valt onder vrijheid van meningsuiting. Ook willen ze het proces in twijfel trekken. Trump is sinds 20 januari niet meer de president, zijn advocaten zeggen dat er nu een proces in de Senaat wordt gevoerd tegen een burger.

Waarschijnlijk volgt er vrijdag nog geen uitspraak in de zaak; die wordt op zijn vroegst op zaterdag verwacht.