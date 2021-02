AEX stijgt opnieuw hard, ING trekt de kar

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag opnieuw sterk gestegen. Financieel concern ING zag de winst afgelopen jaar halveren, maar deed het in het slotkwartaal beter dan verwacht. Zo bleef de vraag naar hypotheken groot en gingen klanten door de lage spaarrente meer beleggen. Beleggers zetten het aandeel 6,7 procent hoger. ABN AMRO, dat eerder deze week met cijfers kwam, liftte mee op het goede sentiment en kreeg er 3,5 procent bij.

Ook chipbedrijven ASMI en ASML stuwden de AEX. De aanhoudende wereldwijde vraag naar chips doet ook de koersen van bedrijven in die sector goed. ASML dikte 3 procent aan, ASMI steeg 2,7 procent. Biotechbedrijf Galapagos was het bedrijf dat het meeste inleverde met een min van 0,8 procent.

De AEX-index steeg uiteindelijk 1,9 procent tot 676,83 punten. Daarmee komt de recordstand van net boven de 700 punten uit 2000 langzaam in zicht. De MidKap zette ook een stap omhoog met een plus van 0,9 procent tot 1011,74 punten. Elders in Europa bewogen de beurzen wat minder uitbundig. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,9 procent.

Flow Traders

Flow Traders was veruit de sterkste stijger in de MidKap met een koerssprong van ruim 10 procent. De zogenoemde flitshandelaar, die gebruik maakt van supersnelle computers en slimme software, profiteerde in 2020 volop van de grote onrust op de beurzen. Door de pandemie werden veel meer aandelen verhandeld en boekte het bedrijf flink meer winst. Ook de afgelopen weken werd er weer veel gehandeld, onder meer door de Reddit-beleggers.

Op de beurs in Amsterdam debuteerde verder investeringsvehikel ESG Core. Dat steeg in eerste instantie flink, maar de grote winst verdween in de loop van de dag weer. Uiteindelijk bleef er een plus van 0,6 procent over. ESG Core haalde 250 miljoen euro op waarmee het binnen twee jaar een duurzaam bedrijf wil overnemen.

De euro stond op 1,2127 dollar tegenover 1,2126 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent duurder op 59,33 dollar. Brentolie kostte 2 procent meer op 62,34 dollar.