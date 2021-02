NS schroeft aantal treinen op het spoor verder op

De NS laat dit weekend weer meer treinen rijden dan de afgelopen dagen. Het strenge winterweer blijft de dienstregeling beïnvloeden, maar op alle trajecten rijden minimaal twee treinen per uur, soms vier keer per uur. Het gaat om zowel Sprinters als intercity’s, meldt de NS. Omdat er minder treinen rijden dan normaal, kan het wel drukker zijn in de trein.