Stichtse Vecht dreigt met noodverordening om toeloop schaatsers

De gemeente Stichtse Vecht stelt mogelijk een noodverordening in als het in en rond het schaatsgebied De Molenpolder te druk blijft. Eerder op vrijdag werden al geen auto’s toegelaten. Die maatregel geldt nog tot en met zondag. Ook de Maarsseveense Plassen en de Loosdrechtse Plassen zijn daardoor niet bereikbaar voor schaatsers die met de auto komen.

‘Mensen zijn soms echt onheus richting de boa’s en verkeersregelaars. Die worden behoorlijk onder druk gezet”, zei burgemeester Ap Reinders van Stichtse Vecht bij de regionale omroep RTV Utrecht. ‘Mensen doen zelfs pogingen om de verkeersregelaars aan de kant te rijden met de auto. Dat kunnen we niet tolereren en dan worden wegen afgesloten.’

Op de website van de gemeente staat te lezen: ‘Het is prachtig weer en veel mensen willen genieten van zon en ijs. Schaatsen is leuk, maar het moet wel veilig kunnen gebeuren. Helaas is het in de schaatsgebieden in onze gemeente te druk geworden.’

Meerdere gemeenten stelden de afgelopen tijd een noodverordening in vanwege avondklokrellen en het op andere manier negeren van de coronamaatregelen. Maar vanwege schaatsdrukte is de maatregel, sinds het winterse weer vorig weekend Nederland bereikte, nog nergens genomen.