Veelbesproken Framing Britney uitgezonden op Net5

De veelbesproken documentaire Framing Britney Spears is maandag te zien op Net5. Framing Britney Spears deed de afgelopen dagen veel stof opwaaien omdat de makers daarin een fragment uit de TV-Show van Ivo Niehe hebben gebruikt. De AVROTROS-coryfee stelde aan het destijds 17-jarige tieneridool Spears een vraag over geruchten over een borstvergroting. Dat wordt door de makers van de documentaire vrouwonvriendelijk genoemd.

Volgens Niehe is het fragment gebruikt zonder de context te schetsen, wilde hij haar de kans geven om iets over alle berichtgeving over haar borstvergroting te zeggen en was de sfeer tijdens het gesprek goed. "Het management was meer dan tevreden. Het was ook een zeer sympathiek gesprek", aldus Niehe.

De documentaire toont hoe er door de media met de Amerikaanse popster werd omgegaan in haar jonge jaren. In 2007 had Britney een zenuwinzinking, waardoor ze in 2008 onder volledige curatele kwam te staan van haar vader Jamie Spears. Sindsdien beheert hij niet alleen de financiële zaken van zijn dochter, maar lijkt hij ook grotendeels de controle over haar dagelijks leven te hebben.