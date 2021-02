Meerdere gemeenten sluiten wegen af vanwege drukte op ijs

De gemeenten Rotterdam, Leeuwarden en Hardenberg hebben vrijdagmiddag wegen afgesloten omdat er een te grote toeloop naar populaire schaatsplekken was. Dat laten ze weten via Twitter.

De gemeente Rotterdam roept schaatsliefhebbers op om niet meer naar de Bergsche Plassen en de Rotte te komen omdat het te druk is. Het verkeer wordt afgesloten. ‘Wil je het ijs op? Blijf dan dicht bij huis. Houd 1,5 meter afstand en is het te druk? Keer dan om”, aldus de gemeente Rotterdam.

Volgens de gemeente Leeuwarden is de weg langs de Bonkefeart en de wijk Blitsaerd in Leeuwarden afgesloten voor auto’s. De wijk is alleen nog toegankelijk voor bewoners. De gemeente Hardenberg meldt dat het te druk is bij de Oldemeijer en dat de recreatieplas daarom is afgesloten.