Disney daalt op Wall Street ondanks beter dan verwachte cijfers

Entertainmentconcern Disney was vrijdag een van de blikvangers op Wall Street. De jaarcijfers van het bedrijf vielen beter uit dan beleggers hadden verwacht. Bovendien groeiden de verschillende streamingdiensten van het bedrijf, zoals Disney+, ESPN+ en Hulu, zeer snel. Desondanks stond Disney na enkele minuten handelen 1,9 procent in de min.

Ook de algehele trend op Wall Street was negatief. Beleggers zijn wat voorzichtig nu blijkt dat de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus in Californië is opgedoken. Bovendien is er nog altijd geen groen licht over het grote steunpakket voor de Amerikaanse economie dat president Joe Biden wil doorvoeren. De Dow-Jonesindex ging 0,1 procent omlaag tot 31.396,46 punten. De breed samengestelde S&P 500 leverde ook 0,1 procent in tot 3913,52 punten en techbeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 13.994,14 punten.

Behalve Disney kwam reisboekingssite Expedia ook met cijfers, die nog lager uitvielen dan werd verwacht. Expedia, dat zwaar te lijden heeft van de vele reisbeperkingen die er wereldwijd gelden vanwege het coronavirus, werd 0,1 procent lager gezet.

CureVac

Vaccinmaker CureVac steeg 4,5 procent nadat bekend was geworden dat het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) de vroege resultaten van zijn vaccintests al bekijkt. Ook branchegenoten Moderna (min 0,6 procent) en Pfizer (plus 0,7 procent) waren in het nieuws. De Verenigde Staten kopen bij beide bedrijven nog eens 100 miljoen extra vaccins.

Amerikaanse olie werd 0,3 procent meer waard op 58,39 dollar per vat. Brent-olie werd 0,5 procent duurder en kostte 61,43 dollar per vat.

De euro was 1,2093 dollar waard. Een dag eerder was dat nog 1,2126 dollar.