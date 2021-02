‘Bloemen gewild voor Valentijnsdag ondanks corona en winterweer’

Valentijnsdag zorgt ondanks de coronacrisis en het winterweer voor een piek in de bloemenverkoop. Bloemenbestelbedrijf Fleurop denkt zelfs dat bloemen dit jaar wel eens extra populair kunnen zijn, nu romantisch uit eten gaan door de lockdown voor geliefden geen optie is. Ook op de marktplaats van Royal FloraHolland ging het goed met de verkopen.

Fleurop laat weten de bedrijfsprocessen alvast op te schalen om het aantal orders in goede banen te leiden. ‘Bloemisten kopen extra bloemen in en hebben een leger aan bezorgers paraat staan, zodat cupido zijn werk kan doen.’ Bij FloraHolland was de omzet op de marktplaats in de twee weken in aanloop naar aanstaande zondag 33 procent hoger dan vorig jaar. Topper was net als andere jaren de roos. Er zijn in de afgelopen weken 152 miljoen rozen verkocht en die werden tegen hogere prijzen verhandeld.

Voor winkels en marktkramen is het waarschijnlijk wel lastiger om bloemen te verkopen door de combinatie van de coronamaatregelen en vorst, schat commercieel directeur Guus van Logtestijn van bloemenveiling Plantion uit Ede in. ‘Bloemenwinkels mogen alleen bij de deur verkopen en de meeste marktkramen zijn dicht, maar bloemen kunnen niet tegen vorst, waardoor bloemenwinkels niet hun bloemen op straat kunnen zetten.’ Hij wijst er verder op dat veel bloemen normaal gesproken met passagiersvliegtuigen worden vervoerd, maar dat er nu speciale vrachtvliegtuigen moeten worden ingezet. Dat laatste drijft de inkoopprijzen van bloemen op.

Tevreden

Bloemenexportbedrijf Florca, gespecialiseerd in luchtvracht naar verre bestemmingen, is tevreden over de week voor Valentijnsdag. ‘Ondanks hogere bloemen- en luchtvrachtprijzen hebben we een iets hoger volume, en fors hogere omzet geboekt”, vertelt operationeel directeur Carlo Vijverberg. Het gros van de Valentijnbestellingen bij Florca zijn vóór de winterstorm van afgelopen week vertrokken. ‘Van de zendingen die afgelopen dinsdag en woensdag zijn vertrokken, hebben we gelukkig geen hinder van de kou en sneeuw ondervonden”, voegt Vijverberg toe. Ook bij bloemengroothandel Kariflex zijn alle leveringen voor Valentijn aangekomen bij de klanten. ‘Het winterweer kostte ons wat meer inspanningen, maar zorgde niet voor grote vertragingen.’

Nederlandse bloemen- en plantenexporteurs kunnen de verkooppiek rond Valentijnsdag goed gebruiken. Ze begonnen het nieuwe jaar volgens brancheorganisatie VGB met een krimp van 10 procent in januari. Met name in Duitsland viel de vraag flink terug door de strenge lockdown daar. De export naar het Verenigd Koninkrijk ging mede door de brexit ook omlaag. ‘Snijbloemen worden er sinds januari duur betaald, omdat er een importheffing van 8 procent geldt op doorvoer van niet-EU bloemen”, aldus VGB-directeur Matthijs Mesken.