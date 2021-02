‘IJslaag gemiddeld 9 centimeter, maar het blijft oppassen’

Door de strenge vorst in de nacht van donderdag op vrijdag is het natuurijs in heel het land verder aangegroeid. Gemiddeld heeft het ijs momenteel een dikte van 9 centimeter bereikt en komend weekend komt dat uit op 10 tot 15 centimeter, voorspelt Weer.nl. Maar het ijs blijft onbetrouwbaar.

Als grotere groepen mensen het ijs opgaan, is op ondiepere wateren een laag tussen 5 en 8 centimeter nodig. Voor toertochten op diepere wateren is meer nodig: minimaal 12 centimeter. Zover is het nog niet. ‘Op dit moment ligt er op stilstaand water van 2 meter diep circa 9 centimeter ijs”, zegt meteoroloog Jordi Huirne. ‘Als het ’s nachts 10 graden vriest, vormt zich 2 centimeter ijs en als het 15 graden vriest 3 centimeter.’ Dit weekend zou het dus op veel plekken in het binnenland mogelijk moeten zijn om toertochten te houden. De laatste keer dat dat in Nederland kon, was tijdens de koudegolf in 2012.

Overigens is het ondanks de dikke ijslaag lang niet overal veilig om te schaatsen. Sneeuwijs zorgt op sommige plekken voor broos en zwak ijs. Een tocht langs de Elfsteden in Friesland zal er voor veel schaatsliefhebbers daarom niet inzitten. Niet alleen langs de Elfstedenroute maar ook op het IJsselmeer en het Tjeukemeer is de kwaliteit van het ijs op een aantal plekken slecht.

Ook in de grote steden is het opletten geblazen op de bevroren grachten. Zo is het ijs in Amsterdam momenteel eigenlijk nog te dun en onbetrouwbaar. De komende nachten moet het opnieuw flink gaan vriezen om het ijs genoeg te laten groeien om er met grote groepen mensen op te kunnen schaatsen. Ook in Utrecht ligt nu zo’n 6 centimeter. Dit weekend rekent Weer.nl op een ijslaag van 8 centimeter. In de binnenstad van Groningen is het ijs iets dikker.

Na het weekend komt voorlopig een einde aan het winterweer. De temperatuur loopt op tot boven het vriespunt en het gaat dooien.