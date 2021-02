Topman Heijmans: goedkeuren stikstofwet goed voor woningmarkt

‘Aan de stikstofwet hangt ook een subsidie van 500 miljoen euro waardoor we maatregelen kunnen nemen om de woningmarkt verder te verduurzamen”, legt Hillen uit bij de presentatie van de jaarcijfers over 2020. ‘Ik hoop dat er snel een besluit komt dat de stikstofwet wordt goedgekeurd.’ Door een besluit van de Raad van State uit 2019 kwamen veel bouwprojecten in het gedrang door de maximale hoeveelheid stikstof die mag worden uitgestoten. Dat bemoeilijkt de ambities van het kabinet om tegen 2030 circa 1 miljoen huizen te bouwen.

Hillen herhaalde nog eens zijn eerdere wens voor een minister voor woningbouw in een komend kabinet. ‘Ik ben blij dat het onderwerp in de verkiezingsprogramma’s landt.’ Hillen wil behalve regie op het bouwen van huizen ook een subsidiëring voor jongeren om een eerste huis te kunnen kopen, zoals dat in het verleden het geval was.

Oud en jong bouwen

Volgens Hillen moet er zowel voor oud als jong gebouwd worden, omdat dat de doorstroming op de woningmarkt ten goede komt. Daarnaast zou de overheid ook moeten kijken naar de leencapaciteit voor jongeren. ‘Ik snap dat er gezegd wordt: we moeten niet teveel lenen. Maar ik kwam uit de tijd dat er nog een basisbeurs was. Nu hebben jongeren een leenbeurs. Als je vervolgens een hypotheek wilt, heeft dat een grote invloed op hun leencapaciteit.’

Het aanbod aan te koop staande huizen is de laatste tijd flink geslonken, terwijl er nog wel veel mensen willen verhuizen. Ook zijn de hypotheekrentes nog altijd erg laag. Daardoor bieden kopers flink tegen elkaar op en hebben starters grote moeite om nog een huis te bemachtigen. Kenners roepen al langer dat er eigenlijk veel meer huizen bijgebouwd moeten worden.

De woningmarkt is volgens de topman van Heijmans ook gebaat bij meer plannen en locaties om te bouwen, het prefabriceren van huizen uit beton of bouwen met andere materialen zoals hout. Daarnaast zou het minder stapelen van eisen voor woningen en het ‘dimmen van de architectonische ambities’ ervoor kunnen zorgen dat ook jongeren een huis kunnen kopen, denkt Hillen.