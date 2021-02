App IJsmeester populair bij schaatsliefhebbers

Sinds het vorig weekend begon te sneeuwen en te vriezen is de app IJsmeester al zo’n 60.000 keer gedownload. Via de app kunnen schaatsliefhebbers elkaar op de hoogte houden van de conditie van het ijs en van locaties, overal in Nederland, waar goed geschaatst kan worden.

Initiatiefnemer Erik Ekkel startte de app al in 2008 en vooral tijdens de vorstperiode in 2012 maakte het publiek er al dankbaar gebruik van. Maar de belangstelling breekt dit jaar alle records. ‘IJsmeester was afgelopen week zelfs de meest gedownloade app. Het is nu eigenlijk mijn wintersportvakantie”, grapt Ekkel. Hij zou gaan skiën in Oostenrijk, maar dat zat er door de coronamaatregelen niet in. Nu is hij elke dag bezig om de informatie up-to-date te houden.

‘De schaats-community blijkt een hechte club mensen. Er is nauwelijks een wanklank te horen, iedereen is blij ‘, aldus Ekkel. Via de app geven mensen ijsdiktes door en waar je heen kunt gaan, of bij welk water je vooral weg moet blijven omdat het ijs niet goed is.’

Het doorgeven van de juiste locatie luistert volgens Ekkel nauw. ‘Schaatsers kunnen de informatie het beste doorgeven op de locatie zelf. Dan is die actueel en staat de juiste plek bij de melding. Doen mensen het na de schaatspret thuis op de bank dan verschijnt die locatie op de app.’ Ekkel vertelt met plezier over een grappenmaker op ‘zijn’ app. ‘Die gaf door dat ergens midden op de Noordzee een prima schaatsplek te vinden is.’

De bijbehorende website van de app IJsmeester, waarop mensen ook kunnen controleren of het ijs bij hen in de buurt dik genoeg is om op te schaatsen, heeft vrijdag gemiddeld 1000 bezoekers per seconde.