Trijntje Oosterhuis speelt Maria in The Passion

Trijntje Oosterhuis gaat de rol van Maria vervullen in The Passion. Op Witte Donderdag 1 april zendt KRO-NCRV het muzikale paasevenement live uit vanuit Roermond.

Oosterhuis is vereerd en vindt het heel bijzonder om de rol van Maria te vervullen. ‘Ik wil de kijker vanuit deze rol hoop geven, want dat heeft de wereld op dit moment wel nodig.’ De zangeres, die zelf moeder is van vier kinderen, herkent zich wel in Maria. ‘Ook ik zal ze ooit moeten loslaten in liefde.’

Het verhaal, over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus, heeft een universele waarde volgens Oosterhuis. ‘Het heeft ons allemaal iets te zeggen. We kunnen de warmte en liefde uit het verhaal wel gebruiken.’

In The Passion worden dit jaar voor het eerst een aantal Engelstalige hits in het Nederlands gezongen. Zo zingt Trijntje een Nederlandse vertaling van het nummer Tears in Heaven van Eric Clapton. Andere hoofdrolspelers van The Passion worden woensdag 17 februari bekendgemaakt.

In juni vorig jaar liet de EO, de omroep waarmee KRO-NCRV The Passion tien edities lang maakte, weten afscheid te nemen van het jaarlijkse evenement. De KRO-NCRV maakt vanaf 2021 The Passion met steun van de Protestantse Kerk in Nederland.

Vorig jaar werd het programma ten gevolge van de coronamaatregelen uitgezonden vanuit het Mediapark in Hilversum, met Johnny de Mol als verteller. Die uitzending trok 2,9 miljoen kijkers.