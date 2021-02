Grapperhaus: vermijd drukte op het ijs

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie roept Nederlanders met schaatskoorts op dit weekend eerst goed te kijken of het druk is in een gebied, alvorens er naartoe te gaan. Anders ‘komt er nog meer drukte en dan moeten de burgemeester en de politiechef zeggen: ‘we sluiten het af’”, waarschuwt de minister. ‘Dat is doodzonde.’

Een andere manier om te grote menigtes te voorkomen is spreiding, oppert Grapperhaus. ‘Ga om 7.00 of 8.00 uur als het net licht is en het nog rustig is.’ Maar, waar mensen ook naartoe gaan, ze moeten ook vooral van tevoren checken of het ijs goed genoeg is, benadrukt hij.

Sportminister Tamara van Ark wijst erop dat er nu al handhavers naar ijsgebieden moeten komen. Vanwege mogelijke drukte kunnen er ook geen schaatstoernooien komen, zegt ze. ‘U wilt niet weten hoe jammer ik het vind.’

‘We hebben afgesproken binnen de coronaregels: topsporters mogen sporten. Maar je moet ook kijken naar de openbare orde en de veiligheid. Dus ik heb contact gehad met mijn collega Ferd Grapperhaus, met de burgemeesters van de veiligheidsregio’s. En in de optelsom der dingen: de drukte, het publiek en dergelijke, alles wat er nu gebeurt, dat kon niet. En daarmee is het dus een gezamenlijk besluit dat het helaas niet kan.’