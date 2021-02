Navalni weer voor de rechter in smaadzaak

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni is vrijdag weer voor de rechter in Moskou verschenen. De bekende criticus van president Vladimir Poetin riskeert een gevangenisstraf in een smaadzaak. De zitting gaat gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen. De oproerpolitie bewaakt de rechtbank in de Russische hoofdstad.

Navalni zit in de rechtbank in een glazen kooi. Hij had vorig jaar kritiek geuit op landgenoten die zich in een videoboodschap uitspraken voor grondwetswijzigingen die het Kremlin wilde doorvoeren. De oppositieleider noemde de mensen in het filmpje, onder wie een hoogbejaarde oorlogsveteraan, op internet ‘verraders’ en een schande voor hun land. De autoriteiten besloten hem te vervolgen voor die uitspraken.

Smaad via internet kan worden bestraft met een gevangenisstraf van twee jaar, maar Navalni hoeft daar volgens zijn advocaat niet voor te vrezen. De maximumstraf was lager toen de oppositieleider het bericht verstuurde waarin hij kritiek uitte op zijn landgenoten. De wet is pas later aangepast zodat strengere straffen opgelegd kunnen worden. Het is nog onduidelijk of de rechter die opvatting deelt.

De oppositieleider kreeg onlangs ook al zo’n 3 jaar in een strafkolonie opgelegd in een afzonderlijke strafzaak. Hij had nagelaten zich te melden bij de Russische autoriteiten terwijl hij voorwaardelijk vrij was. Navalni herstelde op dat moment in Duitsland nadat hij was vergiftigd met een zenuwgif. Zijn arrestatie in Rusland heeft geleid tot grootschalige straatprotesten en internationale kritiek.