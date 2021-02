Honderdduizenden demonstranten de straat op na coup Myanmar

Honderdduizenden inwoners van Myanmar hebben vrijdag gedemonstreerd tegen de militaire staatsgreep in hun land. Er raakten volgens een getuige zeker drie mensen gewond toen de politie met rubberen kogels begon te schieten op een menigte in Mawlamyine.

Het gaat voor zover bekend om de grootste demonstraties sinds militairen anderhalve week geleden de macht grepen. Op videobeelden is te zien hoe de politie in Mawlamyine slaags raakt met demonstranten. Die gooiden met stenen en daarna klonken schoten. ‘Er zijn drie mensen neergeschoten”, zei een medewerker van het Rode Kruis die getuige was van het geweld. ‘De menigte groeit nog steeds.’

Ook op andere plaatsen in het land gingen aanhangers van de opgepakte leider Aung San Suu Kyi de straat op. Er waren onder meer protesten in hoofdstad Naypyidaw, de stad Dawei en provinciehoofdstad Myitkyina in Kachin. In Yangon, de grootste stad van het land, trokken honderden artsen langs de beroemde Schwedagonpagode en gingen ook voetbalsupporters de straat op.