Minister Brazilië: nieuwe coronavariant drie keer besmettelijker

De variant van het coronavirus die is ontdekt in het Braziliaanse Amazonegebied is drie keer zo besmettelijk als de oorspronkelijke versie. Dat zei minister van Volksgezondheid Eduardo Pazuello die in de Senaat in hoofdstad Brasilia benadrukte dat vaccins volgens de eerste onderzoeksresultaten bruikbaar zijn tegen de nieuwe variant.

Pazuello zei niet op welke studie hij zich baseerde of welke vaccins hij bedoelde. Zijn ministerie heeft daar nog geen opheldering over gegeven. Meerdere onderzoeksinstellingen lieten weten dat hun onderzoek naar de nieuwe coronavariant nog gaande is. Die Braziliaanse variant is ook al opgedoken in Europa, de Verenigde Staten en Canada.

De virusvariant wordt ook in verband gebracht met een rampzalige uitbraak in de Amazonestad Manaus. Daar ontstond een tekort aan medische zuurstof. Justitie heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar minister Pazuello. Er wordt uitgezocht of sprake was van nalatigheid.