Grootste krimp Britse economie sinds 1709

De economie van het Verenigd Koninkrijk is vorig jaar met 9,9 procent gekrompen als gevolg van de coronacrisis. Dat is de grootste krimp sinds 1709, toen Europa werd getroffen door een ijskoude en lange winter.

De Britse economie werd afgelopen jaar hard geraakt door de lockdowns en de reisbeperkingen, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Britse centrale bank verwacht dat de economie in het eerste kwartaal weer veel last zal hebben van de strikte lockdownmaatregelen en de verstoringen door de brexit.

De Bank of England hoopt dat begin 2022 de economie weer helemaal is hersteld van de crisis. Dat is wel afhankelijk van een soepel vaccinatieproces tegen het virus, aldus de centrale bank.