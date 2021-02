Recordlange periode zonder officiële strenge vorst voorbij

De eerste officiële strenge vorst van dit winterseizoen, waarbij het kwik onder de -10 graden duikt, is een feit. Dat meldt Weer.nl. Net na middernacht daalde de temperatuur vrijdag in De Bilt tot beneden -10 graden. Niet eerder duurde de periode zonder strenge vorst zo lang. De laatste officiële strenge vorst werd acht jaar geleden gemeten op 25 januari 2013. Toen werd het in De Bilt -11,4 graden.

Overigens werd het afgelopen nacht op andere plekken nog veel kouder dan in De Bilt. Zo vroor het in Hupsel (Gelderland) zelfs zeer streng: -14,7 graden.

In de vorige eeuw waren er slechts twee series van drie winters op rij zonder officiële strenge vorst. Dit was in de winters van 1959-1961 en 1988-1990. Begin deze eeuw werd dat record al twee keer geëvenaard vanaf 2000 en 2006 en na 2013 waren er maar liefst zeven winters op rij zonder strenge vorst in De Bilt.

Halverwege de vorige eeuw telde De Bilt jaarlijks gemiddeld vijf dagen met strenge vorst. In het huidige klimaat is dit aantal afgenomen tot één dag.