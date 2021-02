Toyota en chipbedrijven stijgen op lagere Japanse beurs

In Japan, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, ging de aandelenbeurs vrijdag licht lager het weekeinde in. Stevige koerswinsten in de chipsector en van automaker Toyota hielden het verlies beperkt. De beurshandel verliep verder zeer rustig aangezien veel belangrijke aandelenmarkten in de Aziatische regio gesloten bleven vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent in de min op 29.520,07 punten. Toyota dikte ruim 3 procent aan. De Japanse autofabrikant boekte afgelopen kwartaal fors meer winst en verhoogde zijn verwachtingen. Ook denkt het bedrijf op korte termijn geen last te hebben van de chiptekorten in de autosector. Wereldwijd kampen automakers met chiptekorten, waardoor ze minder voertuigen kunnen produceren en verkopen. Dit komt vooral omdat de coronacrisis de verkoop van apparaten voor thuisgebruik heeft aangejaagd.

De Japanse chipbedrijven Tokyo Electron en Advantest stegen meer dan 3 procent in navolging van de koerswinsten onder Amerikaanse en Europese branchegenoten. Persbureau Bloomberg meldde dat de Amerikaanse overheid agressieve stappen wil nemen om het chiptekort in de autosector aan te pakken. Ook de Europese Unie overweegt naar verluidt een eigen chipfabriek te bouwen om de afhankelijkheid van leveringen uit Azië en de Verenigde Staten te verkleinen.

In Shanghai, Hongkong en Zuid-Korea waren de financiële markten de hele dag dicht. De Chinese beurzen gaan donderdag 18 februari pas open. Het Chinees Nieuwjaar is één van de belangrijkste traditionele feesten in China. Veel bedrijven en fabrieken zijn dicht en voor de meeste Chinezen is het de enige tijd in het jaar waarop ze hun familie kunnen bezoeken. Dat leidt doorgaans tot massale reisbewegingen in het land. Als gevolg van het coronavirus zal er dit jaar naar verwachting minder worden gereisd dan in voorgaande jaren.