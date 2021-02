Aantal nieuwe besmettingen Duitsland iets gedaald

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in Duitsland in het laatste etmaal is vastgesteld, is iets afgenomen ten opzichte van een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, heeft vrijdagochtend 9860 nieuwe besmettingen gemeld.

Donderdag was er sprake van 10.237 nieuwe besmettingen, een stijging van ongeveer 25 procent ten opzichte van woensdag. Bij in totaal 2.320.093 personen in Duitsland is het coronavirus inmiddels vastgesteld.

In het afgelopen etmaal overleden in Duitsland nog eens 556 personen. Daarmee komt het totale dodental in de Bondsrepubliek op 64.191 te staan.

Woensdag werd bekend dat Duitsland de lockdownmaatregelen verlengt tot zeker 7 maart. Wel komen er lichte versoepelingen, besloot Bondskanselier Angela Merkel met de deelstaatregeringen. Zo gaan de scholen er snel weer open.