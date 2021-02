Organisator abortusprotest Polen hangt celstraf boven het hoofd

Een van de organisatoren van de demonstraties tegen de strenge nieuwe abortuswet in Polen is aangeklaagd en riskeert een celstraf van acht jaar, heeft een openbaar aanklager donderdag gemeld. De activiste Marta Lempart is onder meer aangeklaagd voor het organiseren van de betogingen omdat daarbij de coronaregels zouden zijn geschonden.

Ook is Lempart aangeklaagd wegens het beledigen van de politie en het oproepen tot aanvallen op kerken, meldde het een woordvoerder van het Poolse Openbaar Ministerie. Lempart ontkent schuld en weigert verder een verklaring af te leggen.

Tegen de Poolse nieuwssite Onet zinspeelde Lempart erop dat de aanklachten tegen haar een voorbode zijn voor wat andere betogers te wachten staat. Tegen de krant Gazeta Wyborcza zei Lempart dat er met de zware aanklachten een ‘nieuw mechanisme’ op haar wordt toegepast.

De Amerikaanse regering mengde zich donderdag ook in de zaak. President Joe Biden heeft zich uitgesproken voor het recht van vrouwen om voor een abortus te kiezen. ‘De aanklachten van vandaag zijn tekenend voor het inperken van burgerrechten in Polen”, zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarbij wees die ook op een wetsvoorstel voor een advertentiebelasting, waarmee de conservatieve Poolse regering volgens critici de vrije pers wil aanpakken.

In Polen wordt op grote schaal gedemonstreerd sinds het grondwettelijk hof in oktober een uitspraak deed die in praktijk de meeste abortussen verbiedt. Alleen in gevallen van verkrachting of incest mag een meisje of vrouw nog een ongeboren kind laten weghalen in het overwegend katholieke land.

Voor de uitspraak van het hof had Polen al een van de strengste abortuswetten van Europa. Jaarlijks worden er minder dan 2000 abortussen uitgevoerd. Vrouwenrechtenorganisaties schatten dat jaarlijks 200.000 Poolse vrouwen een illegale abortus ondergaan of naar het buitenland reizen om een zwangerschap te laten afbreken.