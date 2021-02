VS kopen nog eens 200 miljoen coronavaccins in

De Amerikaanse overheid heeft contracten getekend voor 100 miljoen extra vaccins van de farmaceut Moderna en 100 miljoen extra vaccins van Pfizer. Biden meldde de aankoop na een rondleiding bij de nationale gezondheidsinstituten.

De president vroeg Amerikanen om geduld te hebben. ‘Voorlopig zullen we niet alles kunnen regelen, maar we gaan het regelen”, aldus Biden. Als gevolg van het tekort aan vaccins, hebben veel Amerikanen die al in aanmerking komen voor een inenting moeite om een afspraak te maken voor vaccinatie.

Biden zei daarover dat oud-president Trump onvoldoende vaccins had besteld en niet genoeg heeft gedaan om mensen zo ver te krijgen dat zij zich laten inenten. ‘Terwijl wetenschappers hun werk deden en in een recordtijd vaccins ontwikkelden, deed mijn voorganger - om het bot te zeggen - zijn werk niet”, aldus de president.

Volgens Biden was het vaccinatieprogramma ‘in een veel slechtere staat’ dan hij had verwacht. ‘Het is tijd dat we dit gaan verbeteren”, zei hij. De Amerikaanse overheid heeft nu genoeg vaccins ingekocht om alle Amerikanen te vaccineren, zo bezweert Biden.