EU hield export van nog geen enkele vracht coronavaccins tegen

De commissie voerde de eis om goedkeuring te vragen eind januari in allerijl in voor vaccinmakers waarvan de EU coronavaccins afneemt. Ze wilde greep krijgen op de vaccinexport, na aanhoudend slecht nieuws over vaccinleveringen aan de EU. Maar in de rest van de wereld, het VK voorop, wekte dat meteen de angst dat Brussel de vaccins voor zichzelf zou willen houden en hun aanvoer in het gedrang zou komen.

Sinds de exporttoets van kracht is, is er 37 keer om toestemming gevraagd. Tot begin deze week gingen er nog geen coronavaccins naar de VS, waarover zorgen bestaan omdat Washington zelf mogelijk de export naar bijvoorbeeld de EU zou willen tegenhouden. Maar inmiddels heeft Brussel ook de uitvoer van een partij met die bestemming goedgekeurd.

De toets geldt voor de zes vaccinfabrikanten van wie de EU klant is. Ze moeten voor export toestemming vragen aan het EU-land waar hun vaccins worden geproduceerd. De commissie heeft vervolgens het laatste woord.

Brussel wil niet zeggen om hoeveel vaccins het gaat en in welke EU-landen ze zijn gemaakt.