Rechter: uitgever schond privacy Meghan met publicatie brief

Meghan, de vrouw van prins Harry, heeft een belangrijke winst geboekt in het proces tegen Associated Newspaper Limited (ANL), de uitgever van de tabloids The Daily Mail en The Mail on Sunday. Het hooggerechtshof in Londen heeft donderdag vastgesteld dat met de publicatie van de veelbesproken brief van Meghan aan haar vader inderdaad haar privacy werd geschonden.

De rechter stelde dat het van Meghan een redelijke aanname was dat de inhoud van de brief privé zou blijven. Openbaarmaking diende ‘geen noodzakelijk’ doel maar was ‘overduidelijk overdreven en dus onwettig”.

ANL heeft met de publicatie ook inbreuk gemaakt op het auteursrecht van de hertogin van Sussex. Voor de artikelen in The Mail on Sunday werd een groot en belangrijk deel van de brief gekopieerd. Het is volgens de rechter nog wel de vraag of Meghan de enige auteur was of dat ook Jason Knauf, de voormalige communicatiesecretaris van de Sussexes, aan de brief meewerkte.

Handgeschreven brief

Meghan stuurde de handgeschreven brief aan haar van haar vervreemde vader Thomas Markle na haar huwelijk in mei 2018. Daarin schreef ze onder meer dat hij haar hart in een miljoen stukjes had gebroken.

De advocaten van ANL betoogden eerder dat Meghan ervan uit had kunnen gaan dat de brief in de toekomst gepubliceerd kon worden. Omdat de hertogin op dat moment actief lid was van de koninklijke familie, zou publicatie van de brief van relevant maatschappelijk belang zijn.

Een definitieve uitspraak wordt volgende maand verwacht.