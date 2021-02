Uitstel van betaling Miss Etam en Steps toegewezen

De rechter heeft de aanvraag van uitstel van betaling voor kledingketens Miss Etam en Steps toegewezen. Dat bevestigde een woordvoerder van moederbedrijf NXT Fashion, dat eerder deze week surseance aanvroeg. De vakbond AVV voor het personeel van de twee winkelketens is kritisch over de handelswijze van eigenaar Martijn Rozenboom.

Miss Etam en Steps, die samen 44 winkels hebben, kwamen volgens NXT Fashion in grote financiële problemen door de winkelsluitingen wegens de lockdown. Het UWV wilde geen loonsubsidies uitkeren aan de modeketens, omdat ze na een doorstart na een eerder faillissement als nieuwe ondernemingen te boek staan. Daardoor is het niet mogelijk de lagere omzet af te zetten tegen eerdere periodes.

Het was al bekend dat faillissement dreigde, aangezien NXT Fashion er niet in slaagde de salarissen over de maand januari te betalen. Daarom hadden werknemers van het bedrijf al laten weten zelf bankroet voor hun werkgever aan te zullen vragen, meldde AVV.

Een bewindvoerder moet nu nagaan of er nog een doorstart in zit voor delen van de winkelketen. AVV hoopt daarnaast dat de bewindvoerder onderzoek doet naar de manier van handelen van NXT Fashion-eigenaar Martijn Rozenboom, die eerder bekendstond als ‘bedrijvendokter”. De vakbond beschuldigt hem ervan het bedrijf in allerlei kleine bv’s op te knippen. Zo zou hij de ondernemingen waar het personeel is ondergebracht, failliet kunnen laten gaan terwijl andere bv’s met bijvoorbeeld merkrechten in stand blijven. Zo vroeg Rozenboom eerder al faillissement aan voor het hoofdkantoor en het distributiecentrum van de winkels.