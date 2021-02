Brandweer niet blij met schaatsers op dun ijs in Loosdrecht

Ondanks de oproep van de brandweer om donderdagmiddag niet naar de Loosdrechtse Plassen te komen, was het er heel druk. Te druk, aldus een woordvoerder van het korps Gooi en Vechtstreek die schat dat er tienduizenden mensen op het ijs waren. ‘Ik ben geen ijsmeester, maar het is hier heel erg druk terwijl er nog heel erg slechte stukken zijn waar het ijs te dun is.’

Hulpdiensten haalden in de middag onder meer een ijszeiler uit het water die door het ijs was gezakt. Ook werd de helikopter ingezet, nadat er bij een wak kleding was gevonden. Op sociale media gaan beelden rond van iemand die door het ijs zakt, ook degene die hem helpt haalt een nat pak. Het gebeuren wordt door iemand anders gefilmd. De brandweerman heeft dat soort taferelen ook gezien en verbaasde zich er over. ‘Mensen staan rustig te kijken, soms op een kluitje en maken foto’s, terwijl het ijs echt niet overal zo dik is dat je met een groepje bij elkaar kunt gaan staan.’

Eerder donderdagmiddag raadde de brandweer schaatsers al aan thuis te blijven en niet naar de Loosdrechtse Plassen te komen. ‘Het ijs is onbetrouwbaar en het is veel te druk”, was de boodschap.