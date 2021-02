Tweede Kamer ziet niets in opnemen EU-lidmaatschap in Grondwet

De Tweede Kamer ziet niets in het opnemen van het lidmaatschap van de Europese Unie in de Grondwet. Een meerderheid gaf donderdag aan een voorstel daartoe van D66 niet te zullen steunen. De partij wil zo recht doen aan het belang van de EU voor Nederland. Verder moet het een ondoordacht uittreden uit de EU voorkomen.

Onder meer VVD, PVV, CDA en SGP verklaarden tegen te zijn. ‘Niet alles wat belangrijk is hoeft in de Grondwet”, zei Tobias van Gent van de VVD. Volgens Martijn van Helvert (CDA) hebben de indieners Kees Verhoeven en Rob Jetten niet duidelijk kunnen maken ‘waarom het per se noodzakelijk is’ om het op te nemen in de Grondwet.

Het referendum in het Verenigd Koninkrijk over uittreding uit de Europese Unie was voor D66 aanleiding om met het voorstel te komen. Jetten noemde die gebeurtenis eerder een ‘nachtmerrie”. Door het lidmaatschap op te nemen in de Grondwet wordt het lastiger om uit te treden. De PVV en Forum zijn ervoor om de EU te verlaten.