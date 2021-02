Moskou waarschuwt tegen protest op Valentijnsdag

Een bondgenoot van de Kremlincriticus Navalni, Leonid Volkov, heeft uit solidariteit met Navalni opgeroepen tot een kort protest ‘in huiselijke kring’ op 14 februari. Mensen zouden een kwartier in hun woning of voor hun huis licht van hun mobieltjes moeten laten schijnen en kaarsen in de vorm van een hart rangschikken en aansteken.

Navalni werd jaren geleden in een omstreden proces wegens fraude tot 3,5 jaar cel veroordeeld, maar mocht onder voorwaarden op vrije voeten blijven. Toen hij na een behandeling in Duitsland aan een vergiftiging was behandeld en 17 januari terugkeerde, werd hij opgepakt wegens schending van die voorwaarden. Hij zit de resterende celstraf nu uit. De gifaanslag in augustus op zijn leven is nog steeds duister, maar volgens aanhangers van Navalni zit president Poetin daar zelf achter.

Sinds Navalni’s aanhouding in januari zijn er in heel het land felle betogingen voor zijn vrijlating die worden neergeslagen. Volgens The Moscow Times verspreidt het protest zich over steeds meer plaatsen en groeit als gevolg van de chronische economische problemen van veel Russen. Die grijpen de demonstraties van de Navalni-aanhang aan om ook hun grieven kenbaar te maken. In de afgelopen weken van protesten zijn meer dan 11.000 mensen aangehouden in Rusland tijdens demonstraties en ongeregeldheden. Tegen ruim negentig van hen is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek begonnen wegens misdrijven begaan tijdens betogingen.