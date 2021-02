Berlusconi nacht in ziekenhuis na val

De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi heeft een nacht in het ziekenhuis doorgebracht na een val in zijn huis in Rome, meldde zijn partij Forza Italia donderdag.

De 84-jarige politicus liep kneuzingen op en is woensdag behandeld in een ziekenhuis in Milaan. Hij mocht een dag later weer naar huis. Berlusconi was in Rome voor politieke besprekingen over een nieuwe Italiaanse regering onder leider van oud-ECB-leider Mario Draghi.

De steenrijke bejaarde man kampt al een tijd met gezondheidsklachten. Vorige maand moest hij naar het ziekenhuis voor problemen met een hartklep. De mediatycoon lag in september ruim een week in het ziekenhuis vanwege een coronabesmetting en een longontsteking.

Berlusconi was tussen 1994 en 2011 drie keer premier van Italië.