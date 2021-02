Bijna 4500 nieuwe coronagevallen

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 4472 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in ongeveer twee weken. In de voorgaande dagen viel het cijfer heel laag uit vanwege de sluiting van teststraten in verband met het winterweer. Het is niet bekend hoeveel mensen die zich toen niet konden laten testen, inmiddels alsnog zijn getest.