Spoedeisende hulpafdelingen druk met valpartijen

De SEH van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond had het de afgelopen dagen ‘extreem druk”, zegt een woordvoerster. Het ziekenhuis kreeg tussen zondag en woensdag 76 patiënten binnen met verwondingen die het gevolg waren van valpartijen. Een deel van de patiënten kon op de SEH zelf worden geholpen, maar andere patiënten waren er slechter aan toe en moesten worden opgenomen. Het Limburgse ziekenhuis zag zich woensdagavond zelfs genoodzaakt tot een korte opnamestop op de afdeling chirurgie/orthopedie.

Door het winterweer is het op veel plaatsen in het land glad. Ook sneeuw- en ijspret leidt soms tot ongevallen. Het Martini Ziekenhuis in Groningen behandelde zondag meerdere kinderen met verwondingen die ze bij slee-ongelukken hadden opgelopen. ‘Een gebroken arm, een schouder uit de kom, schaafwonden in het gezicht”, somt een woordvoerster het letsel op dat de artsen moesten behandelen. De afgelopen dagen viel het er mee met de drukte.

Botbreuken

Ook het Amphia ziekenhuis in Breda krijgt meer patiënten binnen door glijpartijen of ongelukken tijdens de sneeuw- en ijspret. ‘Wij zien sinds maandag een toename van patiënten met botbreuken of ander letsel door het winterse weer”, aldus een woordvoerster.

In Roosendaal valt het vooralsnog mee. ‘Maandag was wel een piekdag, maar daarna was het rustig. We kunnen het aan met de normale bezetting”, verzekert een woordvoerster van het Brabantse ziekenhuis Bravis.

Extra gipsverbandmeesters

Het ziekenhuis Isala in Zwolle ziet de afgelopen dagen een ‘lichte toename’ van het aantal patiënten dat door gladheid op de spoedeisende hulp belandt. Het ziekenhuis bereidt zich voor op een druk weekend met ‘echt meer patiënten’ en zet dan onder meer extra gipsverbandmeesters in. Die maken gipsverbanden en spalken bij botbreuken. Daarnaast werken zaterdag en zondag extra mensen op de spoedeisende hulp.

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem zegt mensen vorige week al te hebben gevraagd om voorzichtig te zijn met schaatsen. Rijnstate is ‘klaar voor elke calamiteit”, maar heeft het wel al behoorlijk druk met het behandelen van coronapatiënten.

Niet overal drukker

Het Universitair Medisch Centrum Groningen voegt daaraan toe dat mensen ook op het ijs 1,5 meter afstand zouden moeten bewaren. ‘Het virus schaatst gewoon mee, het kan heel goed tegen kou.’

Niet overal is het drukker. Bij Ziekenhuisgroep Twente in Almelo is het de afgelopen dagen rustig. ‘Afgelopen zondag was het zelfs veel rustiger dan op een gemiddelde zondag. Waarschijnlijk zijn mensen wat voorzichtiger”, aldus een woordvoerder.