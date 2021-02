‘Videobellen populairder door corona, WhatsApp favoriet’

Steeds meer Nederlanders bellen vaker en langer dagelijks via een videobeldienst en dan vooral via WhatsApp. Volgens marktonderzoeker Telecompaper gebruikten 3 miljoen Nederlanders in het slotkwartaal van vorig jaar elke dag de videobel-optie van WhatsApp.

De populariteit van WhatsApp komt grotendeels doordat het op ongeveer 95 procent van de telefoons is geïnstalleerd. Naast de 3 miljoen Nederlanders die de dienst dagelijks gebruiken, doen nog eens 3 miljoen Nederlanders dat wekelijks. Daarbovenop zijn er nog 2 miljoen Nederlanders die maandelijks een WhatsApp-videogesprek voeren.

Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019, voor de uitbraak van het coronavirus, is het aantal minuten dat WhatsApp per week gebruikt wordt gestegen van 21 naar 25. Ditzelfde beeld is ook zichtbaar bij Facetime, Google Hangouts en Viber. Alle drie deze apps werden in het vierde kwartaal van 2020 gemiddeld 8 minuten per week meer gebruikt dan voor de uitbraak van het coronavirus.

Op zakelijk gebied zijn Nederlanders volgens de onderzoekers snel gewend geraakt aan videogesprekken met collega’s via bijvoorbeeld Teams en Zoom.

Ondanks dat de communicatie-apps meer werden gebruikt tijdens de coronaperiode, is het aantal installaties nauwelijks gestegen. Alleen FaceTime, iMessage en Skype zagen deze met twee procentpunten stijgen.