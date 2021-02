Juntaleider Myanmar wijst betogende ambtenaren op coronarisico’s

De juntaleider van Myanmar roept ambtenaren op aan het werk te gaan en zich niet te begeven in massabijeenkomsten waar ze een coronabesmetting kunnen oplopen. Overheidspersoneel is niet op het werk doordat ze worden lastiggevallen door ‘gewetenloze personen”, verklaarde generaal Min Aung Hlaing tien dagen na de staatsgreep en op de zesde dag van straatprotesten tegen de machtsovername.

In de hoofdstad Naypyidaw en de grootste stad Yangon gingen opnieuw mensen de straat op, dreigende taal van het leger en hard politieoptreden trotserend. Onder anderen onderwijzers, treinpersoneel en artsen hebben betoogd voor herstel van de democratie en vrijlating van de gekozen leider Aung San Suu Kyi. ‘Ga niet naar kantoor”, scandeerden demonstranten voor de centrale bank in Yangon in een nieuwe stakingsoproep.

Voor de ambassade van China in Yangon was een grote bijeenkomst waarbij Peking werd beschuldigd van steun aan het leger. Ook in delen van het land waar veel etnische minderheden leven wordt geprotesteerd tegen het militaire regime, waartegen de VS nieuwe sancties hebben aangekondigd.

Er zijn berichten over nieuwe arrestaties. Minstens zes leden van de afgezette regering en de ondervoorzitter van het parlement, bondgenoten van Suu Kyi, zouden zijn aangehouden. Het aantal mensen dat vastzit in verband met de staatsgreep ligt volgens de vereniging voor hulp aan politieke gevangenen (AAPP) boven de tweehonderd.