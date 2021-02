Advocaten hoofdverdachte Marengo-proces leggen verdediging neer

De advocaten van Saïd R., hoofdverdachte in het Marengo-proces en vermeende rechterhand van Ridouan Taghi, hebben de verdediging neergelegd. Dat bevestigt advocaat Christian Flokstra na berichtgeving van NU.nl.

Flokstra en Nico Meijering stonden R. bij. Waarom zij vorige week de verdediging hebben neergelegd, kan Flokstra donderdag niet vertellen.

R. werd begin vorig jaar in Colombia gearresteerd en zit daar nog altijd. Het is nog niet duidelijk wanneer hij aan Nederland wordt uitgeleverd. Eerder deze week stond een verhoor gepland van R. via een videoverbinding met Nederland. Dat zou niet soepel zijn verlopen, omdat R. voor de camera weigerde te verschijnen.