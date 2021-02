WHO: Europa kwetsbaar ondanks daling coronagevallen

Het aantal coronagevallen daalt in Europa, maar toch blijft het continent kwetsbaar. Dit zei de chef van de afdeling Europa van de wereldgezondheidsorganisatie WHO, Hans Kluge, donderdag. Hij waarschuwde voor ‘een vals gevoel van veiligheid omdat er nog maar weinig mensen zijn ingeënt”. Dat maakt een grote meerderheid van de Europese landen kwetsbaar, vindt hij. In de Europese Unie bijvoorbeeld is nog geen 3 procent ingeënt.

Volgens Kluge moet de verspreiding van het virus verder omlaag, want anders zou het effect van de vaccinaties kunnen wegvallen. Het aantal vaccinaties staat in de grote regio op 41 miljoen en het aantal geconstateerde besmettingen sinds de uitbraak van de pandemie een jaar geleden staat op 36 miljoen. En er komen met de vele testen nog steeds wekelijks een miljoen nieuwe besmettingen bij.

De afdeling Europa van de WHO gaat over 53 landen, inclusief enkele Centraal-Aziatische. In 38 landen is de nieuwe Britse variant van het virus vastgesteld en in 19 landen ook de Zuid-Afrikaanse versie.