Celstraf geëist voor niet inschakelen hulp voor echtgenote

Het Openbaar Ministerie heeft 270 dagen gevangenisstraf, waarvan 186 dagen voorwaardelijk, geëist tegen een 41-jarige man vanwege het in hulpeloze toestand achterlaten van zijn echtgenote. De vrouw is daardoor overleden. Volgens het OM heeft hij zijn vrouw in oktober 2019 in hun huis in Winkel urenlang op de koude vloer laten liggen. Ze was onder invloed van alcohol en medicijnen thuis op de grond gevallen.

De aanklager merkte donderdag bij de rechtbank in Haarlem op dat deze zaak alleen maar verliezers kent. ‘Niemand heeft dit gewild.’ Verdachte Pedro V. is licht verstandelijk beperkt en deskundigen achtten hem verminderd toerekeningsvatbaar, een advies dat de aanklager overnam. Hij zou niet in staat zijn geweest de acute ernst van de situatie in te zien. Desondanks was voor de aanklager duidelijk dat hij niet had ingegrepen, terwijl dat wel had gemoeten.

V. verklaarde dat hij en zijn vrouw op 12 oktober 2019 samen veel bier hadden gedronken. Zijn vrouw gebruikte ook zware medicatie. Zij zou ongeveer zeven keer zijn gevallen. Op een gegeven moment wilde zij volgens V. niet meer opstaan en bleef op de koude grond liggen. Hij ging slapen, maar kwam meermalen vergeefs naar beneden om te proberen haar mee naar de slaapkamer te krijgen. Hij gooide water over haar heen om haar wakker te krijgen en maakte nog filmpjes en foto’s, naar eigen zeggen om naar de hulpverleners van zijn vrouw te sturen. Pas toen hij zag dat haar tong blauw was, belde hij 112.