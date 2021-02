Mahler Festival 2021 afgelast

Het Concertgebouw in Amsterdam annuleert het Mahler Festival 2021. Het evenement zou in mei plaatshebben met medewerking van beroemde orkesten en dirigenten, onder wie Sir Simon Rattle en Jaap van Zweden. Er zijn wegens het coronavirus te veel beperkingen voor zalen en, vooral op het gebied van reizen, voor orkesten.

In de periode van 18 tot en met 23 mei zouden diverse internationale orkesten naar Amsterdam komen om symfonieën van Gustav Mahler uit te voeren. Het Mahler Festival 2021 was bedoeld als alternatief voor het ook al geannuleerde Mahler Festival in 2020.

Verwacht werden het London Symphony Orchestra, het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, het Budapest Festival Orkest, de Münchner Philharmoniker en het Hong Kong Philharmonic Orchestra onder leiding van de eigen chef Van Zweden. Het Concertgebouworkest moet nog beslissen of de uitvoering van Mahlers Vijfde symfonie nog wel doorgang kan vinden.

‘Het was fantastisch geweest als we ons al binnen een jaar na het oorspronkelijk geplande festival hadden kunnen herpakken, maar het heeft helaas niet zo mogen zijn. Nu kijken we naar de toekomst en werken we aan een nieuw concertseizoen”, zo houdt directeur Simon Reinink van het Concertgebouw de moed erin.