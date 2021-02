Knikkershow Marble Mania krijgt Belgische versie

De Nederlandse versie met Jack van Gelder als commentator startte op 21 januari. Elke week kijken meer dan een miljoen mensen. In Marble Mania nemen bekende Nederlanders het in verschillende teams tegen elkaar op in een knikkerwedstrijd. Het programma wordt gepresenteerd door Winston Gerschtanowitz.

Net als hier gaan ook in België bekende mensen geld inzamelen voor het goede doel. Wie dat zijn is nog niet bekend. Het programma werd al eerder verkocht aan Duitsland. Donderdag nemen Hans Kraay, Toine van Peperstraten en Hélène Hendriks het tegen elkaar op. De aflevering is om 20.30 uur te zien op SBS 6.