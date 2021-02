2021 brengt mondjesmaat verlichting grootste luchthaven Duitsland

Het begin van 2021 heeft nog niet voor het gewenste herstel gezorgd voor Frankfurt Airport. De grootste luchthaven van Duitsland zag de passagiersstroom in januari uitkomen op nog geen 20 procent van de eerste maand van 2020. Door de coronacrisis wordt nog altijd veel minder gevlogen. De verwachting is dat de het aantal passagiers dit jaar tussen de 35 en 45 procent van het recordjaar 2019 zal uitkomen.

Luchthavenexploitant Fraport telde in totaal 882.869 passagiers. Door reisbeperkingen en virusvrees stappen veel minder mensen in een vliegtuig. Daarop sneden veel maatschappijen ook in hun aanbod. Het vrachtvervoer bewoog tegen de trend in met een stijging van het volume met dik 18 procent.

De daling van de passagiersstroom met krap 81 procent volgt op een maand december waarin de situatie niet veel beter was. De laatste maand van 2020 daalde het aantal passagiers op Frankfurt Airport met bijna 82 procent.

Volgens Fraport-voorzitter Stefan Schulte zal de commerciële luchtvaart in de loop van het jaar aantrekken, vooral in de tweede helft van 2021. Dat heeft ook te maken met de uitrol van vaccins.